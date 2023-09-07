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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: اشتباكنا مع الانتخابات الرئاسية بهدف فتح المجال العام

مها عبد الناصر -
مها عبد الناصر - عضو مجلس النواب

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن المصري الدايمقراطي الاجتماعي، إن الحزب المصري الديمقراطي لم يدعَ للمشاركة فى أي شيء سياسي وتخلف عن المشاركة، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل للأزمات الراهنة سوى التحول الديمقراطي، وفتح المجال العام حتى لو بقدر محدد وعلى فترات.

وأضافت “عبد الناصر”، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الدايمقراطي الاجتماعي لإعلان موقفه بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024: “تواجدنا فى جبهة الإنقاذ والحكومة التي تشكلت بعد ذلك، منذ 2011، ونحن مشاركون فى جميع الأحداث السياسية”.

وأكدت أن اشتباك الحزب مع الانتخابات الرئاسية هو لفتح المجال العام والإصلاح السياسي، لافتة إلى أن الحزب يعمل من خلال نوابه فى مجلسي النواب والشيوخ، حيث تقدم بمسودة مشروعي قانونين بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية وقانون إنشاء مفوضية حظر التمييز.

مها عبد الناصر مجلس النواب المصري الدايمقراطي

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