وزير الخارجية السعودية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الياباني لتعزيز أوجه التعاون

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى.



و وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة واليابان.

وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين.



وعقد الطرفان الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي، جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات بين المملكة واليابان، وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.