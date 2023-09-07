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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: تحذيرات من مسائلة جنود الجيش الإسرائيلي على جرائمهم ضد الفلسطينيين

صدى البلد

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء يوم الخميس، أن خبراء إسرائيليون حذروا من تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للمسائلة على جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقاً للصحيفة العبرية، حذر خبراء قانون إسرائيليون من أن جميع الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية سيكونون معرضين للاعتقال في دول أوروبية وأماكن أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك على إثر خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء والمحكمة العليا خصوصا.

ونقلت الصحيفة عن رسالة جرى تناقلها عبر البريد الإلكتروني الداخلي لمكتب محامين كبير في تل أبيب وجاء فيها: "لمن يهمه الأمر، على إثر إلحاق الضرر بالمحكمة العليا، يوجد احتمال كبير اليوم أن من يؤدي الخدمة العسكرية في المناطق (المحتلة) ويتم تصويره وبحيث يكون وجهه مكشوفا، سيكون معرضا للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بسبب جرائم حرب".

وأضافت الرسالة أنه "في هذه الحالة سيكون من الصعب جدا تقديم المساعدة. وطالما لا يتم إلغاء جميع الخطوات التي تلحق الضرر بالمحكمة العليا وجهاز المحاكم، فإن هذا الخطر سيكون قائما وملموسا وحقيقيا، ويوصى الجميع بعدم الانصياع للدعوة إلى الخدمة في الاحتياط".

الإسرائيليين الضفة الغربية الإصلاح القضائي

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