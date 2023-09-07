الحوار الوطني.. عبدالله عرمش يطالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات والمدارس

قال عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إنه يجب اصلاح الاتحادات الطلابية من خلال الانتخابات، والتي تتضمن انتخابات الدفعة ثم الكلية ثم الجامعة .

وأضاف “عرمش”، خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب فى الحوار الوطني بعنوان" التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية" أنه يجب تدريب اعضاء الاتحادات الطلابية على الإدارة والعمل ، مع وضع آلية لدور اتحادات الطلاب الجامعية.

وذكر رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن 90‎% من الجامعات لا تطبق مشروعات الموازنة للاتحادات الطلابية، ويجب فصل واستحداث لجان بالاتحادات الطلابية واضافة متحدثين عن ذوي الهمم.

كما طالب بإنشاء مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات والمدارس يكون لهم الحق في صنع القرار مع الدولة ، واستحداث كيان يرعى الشباب من خلال وزارة الشباب، مطالبا بفصل وزارة الشباب والرياضة، وان تستقل وزارة الشباب بذاتها نظرا لأهمية هذا الملف حاليًا.