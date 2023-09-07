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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نقلة نوعية في مستوى العلاقات المصرية اليابانية

مجاهد نصار، عضو مجلس
مجاهد نصار، عضو مجلس النواب

أكد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، مشيرا إلى جهد الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية في إحداث نقلة كبرى بالعلاقات بين البلدين.

 


وأشاد نصار في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وبحث عدد من الملفات الهامة، وتأكيد الرئيس السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، فى ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات، علاوة على الرغبة في تعزيز التعاون الجارى فى الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضارى والثقافى بين البلدين الصديقين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية، مبعث فخر لأن اليابان حققت نقلة حضارية عالمية، وسبقت في مجال التعليم واستفادة مصر من ذلك ينعكس على مستوى الأجيال القادمة.

ولفت نصار، إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة، على كافة الأصعدة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الدولتين، والإشادة كذلك بما حققته مصر على الصعيد التنموى، بما ساهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات اليابانية ومضاعفتها خلال فترة قصيرة.

وقال النائب مجاهد نصار: يحسب للرئيس السيسي النقلة في العلاقات المصرية اليابانية، وتعزيز علاقات مصر مع مختلف القوى العالمية.

مجاهد نصار لجنة الصناعة مجلس النواب الرئيس السيسي

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