بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

تظهر سيارة بيجو E-3008 الكهربائية الجديدة لأول مرة رسمياً يوم 12 سبتمبر من الشهر الجاري ، وتنتمي E-3008 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسنري ملامح بيجو الجديدة تفصيليا عندما يكشف عنها في معرض ميونخ للسيارات .

بيجو E-3008 الـ SUV

- مواصفات بيجو E-3008 الـ SUV

بيجو E-3008 الـ SUV

تحتوي سيارة بيجو E-3008 الـ SUV علي أضواء الـ LED أمامية، وأضواء نهارية LED ، وشبك أمامي بارز باللون الأسود، ولمسات زرقاء، وشعار بيجو الجديد، وجناح خلفي يمتد من السقف، وإضاءة خلفية بتقنية LED.

مقصورة بيجو E-3008 الـ SUV

تمتلك مقصورة بيجو E-3008 الـ SUV شاشة منحنية مقاس 21 بوصه، وبها لوحة عدادات، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة الي احتوائه علي شاشة عرض على النافذة، وهناك شاشة إضافية تستخدم للتحكم في الوسائط الرئيسية، ووظائف للتحكم بالمناخ، وسيحتوي الكونسول الأوسط على حاملين للأكواب، ووسادة للشحن اللاسلكي، وعجلة تمرير صغيرة لضبط مستوي صوت الوسائط.

بيجو E-3008 الـ SUV

ستعمل سيارة بيجو E-3008 الـ SUV علي منصة STLA Medium الخاصة بشركة ستيلانتس، حتي الآن لم يذكر شيء عن المواصفات الفنية .