عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

بيجو E-3008 الـ
بيجو E-3008 الـ SUV

تظهر سيارة بيجو E-3008 الكهربائية الجديدة لأول مرة رسمياً يوم 12 سبتمبر من الشهر الجاري ، وتنتمي E-3008 إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسنري ملامح بيجو الجديدة تفصيليا عندما يكشف عنها في معرض ميونخ للسيارات .

 بيجو E-3008 الـ SUV

فئة المليون.. سعر بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

تعرف على أرخص سيارة لعلامة بيجو فى مصر

- مواصفات  بيجو E-3008 الـ SUV

 بيجو E-3008 الـ SUV

تحتوي سيارة بيجو E-3008 الـ SUV  علي أضواء الـ LED أمامية، وأضواء نهارية LED ، وشبك أمامي بارز باللون الأسود، ولمسات زرقاء، وشعار بيجو الجديد، وجناح خلفي يمتد من السقف، وإضاءة خلفية بتقنية LED.

مقصورة  بيجو E-3008 الـ SUV

تمتلك مقصورة بيجو E-3008 الـ SUV شاشة منحنية مقاس 21 بوصه، وبها لوحة عدادات، وشاشة لنظام المعلومات والترفيه، بالإضافة الي احتوائه علي شاشة عرض على النافذة، وهناك شاشة إضافية تستخدم للتحكم في الوسائط الرئيسية، ووظائف للتحكم بالمناخ، وسيحتوي الكونسول الأوسط على حاملين للأكواب، ووسادة للشحن اللاسلكي، وعجلة تمرير صغيرة لضبط مستوي صوت الوسائط.

 بيجو E-3008 الـ SUV

ستعمل سيارة  بيجو E-3008 الـ SUV  علي منصة STLA Medium الخاصة بشركة ستيلانتس، حتي الآن لم يذكر شيء عن المواصفات الفنية .

 

بيجو E-3008 الـ SUV بيجو E-3008 بيجو E-3008 الكهربائية E-3008 الكهربائية مقصورة بيجو E-3008

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

موضوعات متعلقة

كوبرا تستعد لإنتاج 500 سيارة من طراز Formentor VZ5| تفاصيل

بدون حظر بيع.. سعر نيسان سنترا 2024 في مصر| صور

شاهد| مواصفات MG4 Electric الكهربائية

ميني كوبر الهاتشباك 2024 تباع بهذه الأسعار

جريت وول بيرى للبنات سعرها 100 ألف جنيه| صور

إركب سيات إبيزا بـ 150 ألف جنيه.. صور

أشهر 5 سيارات في مدينة العلمين خلال صيف 2023 | صور

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

ترشيحاتنا

بلومبرج: دول مجموعة العشرين تتفق على نهج موحد تجاه حرب أوكرانيا

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع إيطالي

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ