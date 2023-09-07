عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيران في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

السودان
السودان

كشف محمد إبراهيم، مراسل :القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات وتطورات الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع .

 

السودان .. أول تعليق من الدعم السريع على قرار البرهان بحلها

وسط فرض عقوبات على الدعم السريع.. نبأ سار من أمريكا لشعب السودان

 

وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية :” اشتباكات عنيفة ومستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع ".

 

 وأضاف محمد إبراهيم :" الجيش السوداني يقوم بقصف مواقع تابعة للدعم السريع، وسط تصاعد لألسنة وأعمدة النيران والدخات في ساء الخرطوم".

 

وتابع محمد إبراهيم :" هناك دوي لأصوات الأسلحة الثقيلة في أم درمان والخرطوم بحري بالقرب من سلاح المدرعات".

 

ويذكر أن الفيق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوادني أصدر مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.


وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

 

وبحسب بيان المجلس، يأتي قرار حل قوات "الدعم السريع" من جانب البرهان "بسبب انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".
 

 

الجيش السوداني الدعم السريع السودان اخبار التوك شو اشتباكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

أمين الناتو: لا مؤشر على هجوم روسي متعمد على رومانيا

البورصة المصرية تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود

الإعدام لـ 11 متهما في قضية صاحب محل الفقير بـ الجيزة

خلال استقباله البرهان.. تميم بن حمد: قطر حريصة على إنهاء القتال في السودان

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 116 ألف مريض إدمان مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ