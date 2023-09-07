نيران في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

كشف محمد إبراهيم، مراسل :القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات وتطورات الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع .

وقال محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية :” اشتباكات عنيفة ومستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع ".

وأضاف محمد إبراهيم :" الجيش السوداني يقوم بقصف مواقع تابعة للدعم السريع، وسط تصاعد لألسنة وأعمدة النيران والدخات في ساء الخرطوم".

وتابع محمد إبراهيم :" هناك دوي لأصوات الأسلحة الثقيلة في أم درمان والخرطوم بحري بالقرب من سلاح المدرعات".

ويذكر أن الفيق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوادني أصدر مرسوما دستوريا قضى بحل قوات الدعم السريع.



وأمر البرهان القيادة العامة للقوات الشعبية المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

وبحسب بيان المجلس، يأتي قرار حل قوات "الدعم السريع" من جانب البرهان "بسبب انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".

