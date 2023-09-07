علاج جديد يقلل جرعات الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول| تفاصيل

كشفت دورية طبية إنجليزية، عن علاج جديد لمرضى السكري من النوع الأول يمكنه المساعدة على خفض جرعات الأنسولين بشكل كبير أو التوقف نهائيا عن استخدام الأنسولين لهؤلاء المرضى مع الاستمرار في العلاج.



وذكرت دورية "نيو إنجلاند" في عددها الصادر اليوم /الخميس/ نقلا عن البرفيسور باريش داندونه، أستاذ علم الغدد الصماء في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية - أنه تمت تجربة العلاج الجديد "الذي يحتوي على مادة "سيماجلوتيد" على عشرة مرضى للسكري من النوع الأول ممن تم اكتشاف المرض لديهم في وقت قريب خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2022.



وأوضح الدكتور باريش، أن العلاج الذي قدم لهؤلاء المرضى استمر لمدة 90 يوما، ومع نهاية المدة تم زيادة كمية العلاج بالمادة الفعالة الجديد وتقليل جرعات الأنسولين الأساسية التي يتم حقن المرضى به.



وأضاف البروفيسور، إنه خلال فترة ستة أشهر تم التوقف عن إعطاء جرعات الأنسولين المتوسطة المفعول لسبعة من عشرة مرضى، واستمر ذلك الأسلوب للعلاج مع المتابعة مع المرضى لفترة تصل إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن معدل السكر في الدم وصل إلى قرب المستويات الطبيعية بواقع 9ر5 ملليمول/لتر بالمقارنة بالمستويات الطبيعية المعلنة من قبل مؤسسة مرضى السكر الأمريكية والتي لا يجب أن تزيد عن 7 ملليمول/لتر.



وأشار باريش، إلى أن المرضى الذين تم اكتشاف إصابتهم بمرض السكري في فترة قريبة تكون لديهم نسبة من الأنسولين الطبيعي في خلايا البنكرياس تصل إلى 50 بالمائة تقريبا، وأن العلاج الجديد يحفز هذا المخزون من الأنسولين لديهم، ويتطور الأمر بالتدريجي ليصل إلى الاستغناء عن جرعات الأنسولين تماما، إلا أنه أوصى بالمزيد من الدراسات للتأكد من فاعلية العلاج على المدى الطويل.