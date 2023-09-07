عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باحث سياسي يطالب بدورات تدريبية وتثقيفية لشباب الصعيد حول المشاركة في الانتخابات

إبراهيم فتوح الباحث
إبراهيم فتوح الباحث السياسي

قال إبراهيم فتوح الباحث السياسي، إن الحوار الوطني فرصة مهمة للتوافق والوصول إلى حلول لبعض المشكلات، معلقا “نتطلع إلى مخرجاته بشغف وتفاؤل”. 

وأكد "فتوح"، أن إجراء الحوار الوطني جعل مصر تشهد حاليا مرحلة مهمة في تاريخها السياسي، حيث يأتي هذا الحوار الوطني في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، وتتطلب هذه التحديات تعاونا وتضافر جهود جميع القوى الوطنية.

وأكد الباحث السياسي أن الدعوة للحوار الوطني خطوة عظيمة لتعزيز الديمقراطية في البلاد من خلال مشاركة جميع الفئات للوصول الي توصيات تحقق مصالح الشعب.

ولفت إلي أن مصر شهدت تحولاً هاماً في ملف تأهيل وتمكين الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تكريس الكثير من الجهود لتمكين الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم. 

وناشد “مازال هناك مشكلات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص فى المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة خاصة فى الفرص التدريبية والتأهيلية الحكومية”.

واقترح أن تلزم الحكومة الجهات التي تقدم فرص تدريبية من الحكومة وغيرها أن تقوم بتوفير هذه التدريبات في محافظات الصعيد حتي لو في مقرات الجامعات لتحقيق أكبر فائدة وتأهيل أكبر عدد من الشباب حتى تتساوي فرصهم في المنافسة في سوق العمل.

وشدد على ضرورة وجود فرص تدريبية لتأهيل وتوعية الشباب فى محافظات الصعيد بأهمية الاستحقاق الدستوري المقبل وهو انتخابات الرئاسة المقرر لها 2024، وذلك حتى يقوم أبناء هذه المحافظات  بالمشاركة الصحيحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي من الانتخابات سواء البرلمان أو المحليات. 

وأشاد الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصفتها كيان ملم بجميع الفئات السياسية سواء مؤيدين أو معارضين مما جعل لهم ثقة عند الشعب وهذا سيسهل مهمة تأهيل الشباب في هذه المحافظات سياسيا بشكل صحيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ترشيحاتنا

أحمد سليمان المرشح لرئاسة الزمالك: لن أكرر أخطاء الماضي |خاص

الدم بقى ميه.. العم ينهى حياة نجل شقيقه بسوهاج

الموقف من التجنيد .. بيان عاجل للسفارة المصرية في ألمانيا بأسماء هؤلاء الشباب

أحمد سعد يعود لـ زوجته والأخيرة ترقص .. فيديو جديد يثير الجدل

خلص الكلام .. محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

وزيرة التعاون الدولي لـ مسئولي "شنايدر إلكتريك": تشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ