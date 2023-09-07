باحث سياسي يطالب بدورات تدريبية وتثقيفية لشباب الصعيد حول المشاركة في الانتخابات

قال إبراهيم فتوح الباحث السياسي، إن الحوار الوطني فرصة مهمة للتوافق والوصول إلى حلول لبعض المشكلات، معلقا “نتطلع إلى مخرجاته بشغف وتفاؤل”.

وأكد "فتوح"، أن إجراء الحوار الوطني جعل مصر تشهد حاليا مرحلة مهمة في تاريخها السياسي، حيث يأتي هذا الحوار الوطني في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، وتتطلب هذه التحديات تعاونا وتضافر جهود جميع القوى الوطنية.

وأكد الباحث السياسي أن الدعوة للحوار الوطني خطوة عظيمة لتعزيز الديمقراطية في البلاد من خلال مشاركة جميع الفئات للوصول الي توصيات تحقق مصالح الشعب.

ولفت إلي أن مصر شهدت تحولاً هاماً في ملف تأهيل وتمكين الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تكريس الكثير من الجهود لتمكين الشباب وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم وتطوير مهاراتهم.

وناشد “مازال هناك مشكلات تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص فى المحافظات والمناطق الجغرافية المختلفة خاصة فى الفرص التدريبية والتأهيلية الحكومية”.

واقترح أن تلزم الحكومة الجهات التي تقدم فرص تدريبية من الحكومة وغيرها أن تقوم بتوفير هذه التدريبات في محافظات الصعيد حتي لو في مقرات الجامعات لتحقيق أكبر فائدة وتأهيل أكبر عدد من الشباب حتى تتساوي فرصهم في المنافسة في سوق العمل.

وشدد على ضرورة وجود فرص تدريبية لتأهيل وتوعية الشباب فى محافظات الصعيد بأهمية الاستحقاق الدستوري المقبل وهو انتخابات الرئاسة المقرر لها 2024، وذلك حتى يقوم أبناء هذه المحافظات بالمشاركة الصحيحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي من الانتخابات سواء البرلمان أو المحليات.

وأشاد الدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصفتها كيان ملم بجميع الفئات السياسية سواء مؤيدين أو معارضين مما جعل لهم ثقة عند الشعب وهذا سيسهل مهمة تأهيل الشباب في هذه المحافظات سياسيا بشكل صحيح.