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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تأثر شديد من كاظم الساهر فى عزاء صديقه كريم العراقي .. انفصال آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

شاهد.. تأثر شديد من كاظم الساهر فى عزاء صديقه كريم العراقي

حرص الفنان كاظم الساهر على حضور عزاء صديقه الشاعر الراحل كريم العراقي، والذى أقيم خلال الساعات الماضية. 

وظهر كاظم الساهر فى حالة تأثر شديدة، خاصة مع مواساته لزوجة صديقة الراحل كريم العراقي، والتى انهارت فى البكاء. 

انفصال آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح

تداولت عدد من التقارير والصحف الأجنبية أن آل باتشينو انفصل عن حبيبته نور الفلاح وذلك بعد 3 أشهر على إنجاب طفلهما رومان الفلاح باتشينو.

فيما ذكر أن نور تقدمت بطلب للحصول على حضانة رومان.

وأبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي .

نقابة المهن السينمائية تقرر تفعيل العقد الموحد لكتاب السيناريو

قررت نقابة المهن السينمائية تفعيل العقد الموحد لكتاب السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مع إيداع نسخة من أي تعاقد لأي عضو في مقر النقابة، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي عضو نقابي التوقيع على غير هذا العقد بعد تاريخ 1 يناير 2024.


وقالت النقابة - في بيان صحفي - إنه تم الاتفاق على وجود حد أدنى لأجور الكتابة الدرامية بأنواعها، مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل بأي عقود تقل عن الحد الأدنى المودع لدى النقيب وذلك بداية من 1 أكتوبر المقبل.

مها أحمد تكشف تفاصيل شخصيتها فى مسلسل الليلة الكبيرة| خاص

كشفت الفنانة مها أحمد عن تفاصيل مسلسل “” والمقرر عرضه قريبا.

 

وقالت مها أحمد فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد:" مسلسل الليلة الكبيرة  كوميدى ويتكون من 15 حلقة ، وهيتم عرضه على احدى المنصات الرقمية ".

 

وأضافت مها أحمد :" بجسد دور راقصة  شخصية جديدة ومختلفة من أول الكوميديا اللى بقدمها لغاية اللوك اللى بتظهر به".

الراحل كريم العراقي الفنان كاظم الساهر كاظم الساهر نقابة المهن السينمائية اطلالة مها احمد

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