الصحة تكشف أسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

كشفت وزارة الصحة والسكان اسباب تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠١٥ -٢٠٣٠)؟



واوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تـم اعداد الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (٢٠٢٣ – ٢٠٣٠) استناداً على الأسباب التالية:



نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ٢٠٢١ والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات

وتعديلات جديدة على الخطط الخمسية الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية

٢٠١٥-٢٠٣٠ لتتمكن مـن تحقيـق مستهدفات ٢٠٣٠ منها علي سبيل المثال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في عام ٢٠٢٢ ليكون بمثابة النواة الرئيسيةلتحديث الاستراتيجية، وليمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة.



تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين خصائص السكان مثـل مشـروع تنميـة الأسـرة المصريـة ومشـروع

حياة كريمـة ومشـروع تكافل وكرامة ولتتماشـى أيضـاً مـع أهـداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ بالإضافة إلى استراتيجية الطفل.



دعـم المبادرات القومية الحالية الخاصـة بالمجال الصحي و متابعـة تنفيذهـا مثـل

مشـروع التأمين الصحي الشامل ومبـادرة ١٠٠ مليـون صحـة ومبادرة صحـة المـرأة للكشـف عـن أورام الثدي ومبـادرة صحـة الأم والجنيـن والبرنامج القومـي للأمـراض المنقولة جنسياً.



التزام الدولة المصرية بالمـادة اع مـن الدستور المصري والذي ينص (تلتـزم الدولـة بتنفيذ برنامج سكاني يهـدف إلي تحقيق التوازن بيـن معـدلات النمـو السـكاني والمـوارد المتاحـة، وتعظيـم الاستثمار فـي الطاقـة البشـرية وتحسين خصائصها،وذلـك فـي إطـار تحقيق التنمية المستدامة) وفـي ضـوء المتغيرات والتحولات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، فلذلك كانت ضرورة التحديث.



استناداً إلـى أهـداف التنمية المستدامة ورؤيـة مصـر ٢٠٣٠ القائمة على العدالة

والاندماج الاجتماعي والمشاركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجـودة حياة الأجيال القادمة.



استكمالًا لبرنامج عمـل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة (ICPD) الـذي تـم الاتفـاقعليـه فـي القاهـرة فـي عـام ١٩٩٤ بمـا فـي ذلـك التمديد اللاحـق وإعـلان القاهـرة عـام 2013

