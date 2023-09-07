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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني.. مجدي أحمد علي يطالب بإسناد الرقابة للنقابات وليس الدولة

مجدي أحمد علي
مجدي أحمد علي

قال المخرج مجدي أحمد علي، إن لدينا قاعات سينما في قصور الثقافة، مطالبا بإعادة التفكير في إدارة هذه القصور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون السينما والدراما.

وأضاف أحمد علي، خلال كلمته  بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، أنه فيما يتعلق بحق الملكية الفكرية، فأصبح أنه من حق المخرج والمونتير الحصول على حق الأداء علني، مطالبا بضرورة أن تكون الرقابة تابعة للنقابات وليست للدولة.

من جهته عقب المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني -  خلال الجلسة - إن المادة (69) من الدستور تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها بكافة المجالات.

وتابع فوزى: "بالفعل صدر القاونون رقم (163) لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لتجميع شتات ملفات الملكية الفكرية، ولدعم وتمكين وحماية حقوق الملكية الفكرية".

وفيما يتعلق بالسينما والدراما والمسرح، أكد أن هناك قطاعين، الاول وهو العام والثاني وهو الخاص، فلا يوجد مانع قانوني فيما يخص الإنتاج السينمائي والدرامي الخاص، مؤكدا ضرورة تواجد القطاع الخاص بجانب القطاع العام.

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