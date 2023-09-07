بعائد يومي يصل لـ"9%".. حسابات التوفير بالبنوك مصدر إدخار المواطنين |تفاصيل

يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة، ويتجه المواطنون خلال تلك الفترة إلى شهادات الادخار التي تطرحها البنوك.

البنوك المصري

حسابات العائد اليومي ببنك التعمير والإسكان

تقدم مجموعة من البنوك المصرية حسابات توفير بعائد يومي، وأعلى من شهادات الادخار، ومنهم بنك التعمير والإسكان الذي يوفر أعلى حساب، حيث الحد الأدنى لفتحه 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد، في بنك التعمير والإسكان هو 100 ألف جنيه.

قيمة العائد اليومي بحسابات التوفير

ويشار إلى أن سعر العائد بالنسبة لمبلغ 100 ألف جنيه إلى مبلغ 500 ألف جنيه، يكون حوالي 6%، وإذا كان المبلغ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه يكون 7%، وإذا كان من مليون إلى 2 مليون جنيه هو 8%، ومن 2 مليون فأكثر، يكون سعر العائد 9%.

حساب العائد اليومي ببنك الأهلي الكويتي

ويوفر البنك الأهلي الكويتي، حساب بعائد ثابت والفائدة تصل إلى 15% سنويًا، ويكون الحد الأدنى لفتح الحساب هو 5 آلاف جنيه، كما أنه أيضًا الحد الأدنى لاحتساب العائد.

أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالبنوك

ويشار إلى أن سعر العائدة في حالة إذا كان الحساب به مبلغ من 50 ألف جنيه لأقل من 100 ألف، يكون العائد 9.25%.

وإذا كان يتضمن من 100 ألف جنيه لأقل من 500 ألف جنيه يكون العائد 10.25%.

ومن 500 ألف لأقل من مليون جنيه، في هذه الحالة يكون العائد 10.75%، وإذا كان من مليون لأقل من 5 ملايين يكون العائد 11.75%، وفي حالة كان 5 ملايين لأقل من 20 مليون جنيه يكون العائد 12.75%.

كما أنه إذا كان من 20 مليون لأقل من 50 مليون، يكون العائد 14.5%، ومن 50 مليون جنيه فأكثر العائد 15%.

البنوك المصرية

شروط فتح حساب في بنك أبوظبي الإسلامي

وعن مصرف أبوظبي الإسلامي، يكون الحساب به العائد سنوي ويتم صرفه يوميًا، أما الحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه.

يشار إلى أنه إذا كان سعر العائد 100 ألف جنيه يكون 4.25%، وإذا كان 500 ألف جنيه 5.5%.

وفي حالة كان الحساب به المليون سيكون سعر العائد 6.00%، وإذا تضمن 3 ملايين جنيه فأكثر يكون 7.25%.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في فتح حساب في بنك أبوظبي الإسلامي مصر، عليك إتباع الخطوات التالية.

عليك تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي، أو صورة من جواز السفر.

بالإضافة إلى إقامة سارية المفعول، وذلك خاص بالمقيمين الأجانب، مع إيصال مرافق حديث، والتوجه إلى أقرب فرع.