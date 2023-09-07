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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدم بقى ميه.. العم ينهى حياة نجل شقيقه بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المتعارف عليه أن العم أو شقيق الوالد هو في منزلة الوالد تمامًا، إلا أنه في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج، تحول الدم إلى ميه بين العم ونجل شقيقه بسبب خلافات جيرة بسيطة، إلا أن هذه الخلافات دفعت العم إلى قتل نجل شقيقه والتخلص منه إلى الأبد. 

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تفاصيل الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من أحد المستشفيات باستقبالها ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار نارى بالبطن وتوفـى عقب وصوله.

 وبالانتقال وسؤال والده إتهم شقيقه "عم المجني عليه" بإطلاق عيار نارى تجاه نجله من "فرد محلى" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات الجيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

الدم بقي ميه الجيرة السبب صادم تفاصيل الواقعة سوهاج

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