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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية بدمياط

صدى البلد

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.


وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 5 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، و3 فرد محلي الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.


وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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