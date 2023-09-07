سداد 2 مليون جنيه| أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، بشرى سارة لجماهير الزمالك بسبب ازمة القيد لكرة اليد .

وكتب "حسن"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الزمالك يضع مليوني جنيه في حساب اتحاد اليد في محاولة لحل أزمة القيد، وجلسة خلال ساعات لإنهاء الأمر ".

كانت بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك، المتواجدة حاليًا في النيجر ، لخوض السوبر الأفريقي أمام الاهلي ، تقدمت بشكوى للجنة المنظمة للبطولة، بسبب انقطاع التيار الكهربي عن الصالة المخصصة لأداء الفريق تدريباته، الأمر الذي دفع بالجهاز الفني للزمالك إلى تأخير موعد مران أمس لحين عودة التيار الكهربي.

وحرص مسؤولو بعثة الزمالك، على التقدم بشكواهم للجنة المنظمة لتفادي تكرار ماحدث في مران «الجمعة» في المران الذي سيخوضه الزمالك «السبت» استعدادًا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

ووصلت بعثة الزمالك ، إلى النيجر «الخميس» بعد رحلة طيران شاقة قاربت 12 ساعة واكتفى أوليفر روي المدير الفني للزمالك عقب الوصول بأداء اللاعبين بعض تدريبات فك العضلات والإطالة لتفادي تعرض أي من اللاعبين للإصابة بسبب الإرهاق من رحلة الطيران الطويلة.