أحمد يحيى: ملف الاستدامة نصب أعيينا دائما وأخذنا خطوات هامة لتقليل الانبعاثات

أكد أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد لشركة اتصالات من e & في مصر أن الشركة العالمية تهتم بملف الاستدامة بمصر.

وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هناك عملا كبيرا على أرض الواقع لتحقيق المزيد من الاستدامة البيئية بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ولا سيما في وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن الانبعاثات الكربونية والتقليل منها ملف من أهم الملفات التي تهتم بها الشركة ويتم استخدام المزيد من أحدث التكنولوجيات لتقليل انبعاثات الكربون.

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وقال إنه رغم الظروف العالمية إلا أن الشركة نجحت في تحقيق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة.