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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: إنشاء مزارع إنتاج حيواني في تنزانيا بدلا من الإكتفاء بـ استيراد اللحوم

صدى البلد

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  مع عبد الله أوليجا وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزاني وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في أفريقيا بمدينة دار السلام عاصمة تنزانيا الاتحادية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي  وفي إطار توجيهات القيادة السياسية  بتعزيز التعاون مع دول القارة الافريقية وخاصة تنزانيا والرغبة المشتركة بين القيادة بالبلدين في رفع التعاون للمستوي الاستراتيجي في كل المجالات بم فيها قطاع الزراعة الذي يعد حجر الأساس في مسألة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي.

وخلال الاجتماع أشار القصير إلى  تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي ، وتحسين السلالات الحيوانية والانتاج الحيواني والداجني والامصال واللقاحات البيطرية خاصة ان مصر تمتلك معهدا متخصصا في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

 
وأضاف بأن الجانب المصري قد اعتمد مجزرين لدي الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر مشيرا إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي ٢٠٢٢ وأن هناك رغبة الي أهمية تفعيل تلك المذكرة مع إمكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة 
فضلًا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالأنشطة المرتبطة بقطاع الانتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية.

الي جانب ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

 
ومن ناحية أخري أكد القصير ضرورة موافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا خاصة في مجال الزراعة بشكل يهدف الى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام بتنزانيا.

كمًا أشار القصير الى امكانية عدم الاكتفاء فقط بالتعاون في مجال  استيراد اللحوم من تنزانيا بل من الممكن إنشاء مزارع انتاج حيواني في تنزانيا على ان يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم الي مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.

ومن جانبه "اوليجا" عن ترحيبه بزيارة القصير الى بلاده وانه يتفق تماما مع ما ذكره وعلى مبادراته المختلفة لدعم قطاع الانتاج الحيواني والسمكي في تنزانيا.

 
وأكد على اهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر وان هذا اللقاء يعد من اللقاءات الهامة في توقيته حيث تعمل تنزانيا الان على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانية وقطعان الاغنام والماعز ويمكن ان يتم الاستفادة بالخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.


كمًا أشار "اوليجا" إلى ان تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج الي الدعم البيطري فضلًا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال الهام.


حضر الاجتماع عدد من رجال الاعمال التنزانيين العاملين في قطاعات الإنتاج الحيواني والألبان والاسماك الذين أكدوا على رغبتهم في التعاون مع مصر وزيادة عدد المجازر المعتمدة من قبل الجانب المصري.


حضر اللقاء السفير شريف اسماعيل رئيس البعثة الدبلوماسية بتنزانيا والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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