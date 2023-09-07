أوكرانيا تعلن بدء تصدير الحبوب عبر الموانئ الكرواتية

قالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدينكو، اليوم الخميس، إن كييف بدأت في استخدام الموانئ الكرواتية لنقل الحبوب.

وقالت سفيريدينكو، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الأوكرانية: “تم بالفعل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية... هذا الطريق التجاري، على الرغم من تخصصه، يحظى بشعبية كبيرة بالفعل. نحن على استعداد لتطويره، وتوسيع قدرات ممر النقل”.

وأضافت: “نعتقد أن هذا الطريق اللوجستي سيلعب دورًا مهمًا في التجارة الثنائية بين بلدينا حتى بعد الحرب".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن السلطات الأوكرانية لا تخطط لتغيير موقفها بشأن صفقة الحبوب.

وفي حديثه على شاشة التلفزيون، قال أيضًا إن أوكرانيا تتوقع الحصول على تفاصيل محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجانب التركي.

وشدد على أن كييف ستدافع عن 'جميع المواقف الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا'.