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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبت.. "الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية مع وزير المالية

صدى البلد

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يوم السبت المقبل 9 سبتمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.
كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في أفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الأفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الأفريقية والآسيوية.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفد للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبون دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.

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