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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد سقوط وفيات ومصابين.. قرار عاجل في حريق عقار مصر القديمة

صدى البلد

صرح المستشار محمد سمير المتحدث بالنيابة الإدارية  أن النيابة  تعاين موقع حادث اندلاع حريق بمحل لمواد الطلاء داخل عقار سكني بمنطقة "مصر القديمة" والذي أسفر عن عددٍ من الوفيات والإصابات.

بناءً على توجيهات  المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع "٢٢ شارع الخارطة الجديدة - زهراء مصر القديمة - الشيخ مبارك" بمنطقة مصر القديمة، والذي اشتعلت به النيران صباح أمس الأربعاء الموافق ٦ /٩ /٢٠٢٣.

حيث قام  المستشار/ أسامة حافظ – القائم بأعمال مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، يرافقه  المستشار/ كريم نور الدين، بإجراء معاينة لموقع العقار صباح اليوم الخميس الموافق ٧ / ٩ / ٢٠٢٣ وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة بحي مصر القديمة.

وقد أسفرت المعاينة عن أنه صباح أمس الأربعاء، شبَّ حريق بمحلٍ غير مرخص "كائن بالدور الأرضي بالعقار" ويستخدم في بيع مواد الطلاء، وأن العقار بذاته تم بناؤه دون ترخيص، ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية آخرهما طابق غير مسقوف، ويسكن بالمنزل عائلة واحدة بالدور الأول، وأن الحريق امتد صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة سيدتين من سكان العقار هما زوجة صاحب العقار وزوجة نجله.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الأول التحقيق، حيث قرر السيد كريم نور الدين استدعاء مهندس التنظيم المختص بحي "مصر القديمة" و تكليفه بإجراء معاينة فنية وإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حيال العقار والمحل غير المرخصين مدعمًا بالمستندات.

وجاري استكمال التحقيقات.

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