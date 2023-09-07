زيلينسكي يتلقى ضربة قوية بشأن «حلم» استعادة شبه جزيرة القرم

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أنه خلافًا لرغبات الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لن تتمكن أوكرانيا من تنفيذ عملية لإعادة شبه جزيرة القرم.

وحسب مجلة “نيوزويك”، قال فريدريك مارتينيز، المحلل في مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية: "اليوم، لا ينبغي لأوكرانيا حتى أن تأمل في إطلاق عملية برمائية كبيرة بما يكفي لغزو شبه الجزيرة بمفردها".

وأشار مارتينيز إلى أن كييف ليس لديها سيطرة سواء في البحر أو في الجو، مما يجعل خطط الحكومة الأوكرانية غير واقعية.

وأعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارا وتكرارا عن رغبته في الاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي عن إعداد قائمة من الخطوات الشاملة من أجل "إنهاء احتلال" شبه الجزيرة، ووعد بإعادة دمجها بسرعة في "نسيج الدولة في أوكرانيا".