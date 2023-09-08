عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على عقوبة المتورطين في جريمتي الاختلاس والتزوير وفقا للقانون

الاختلاس
الاختلاس

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن جرائم الاختلاس بأنواعها المختلفة وذلك حتى لا يقع أحد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:

عقوبات جرائم الاختلاس

نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

خالد الغندور يزف نبأ سارا لجماهير الكرة بشأن محمد صلاح

إيركايرو تصدر بيانًا عن حالات اختناق مسافرين على متن الطائرة

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ترشيحاتنا

حمادة عبدالباري يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع اتحاد كرة اليد

زيلينسكي يبحث مع نتنياهو دعم إسرائيل لأوكرانيا

ابنة صاحب عقار حدائق القبة تروي تفاصيل انهيار المنزل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل جديدة عن لعنة الفراعنة في ندوة صدى البلد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

حق الكلب رجع ..مفاجأة غير سعيدة لمرتكب جريمة الضرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ