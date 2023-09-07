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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الجزء الأول من برنامج إعداد القادة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وكمال سليمان، السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، ختام فعاليات الجزء الأول، من برنامج إعداد القادة بديوان عام محافظة البحر الأحمر ، والذى ضم 44 متدربا من مختلف إدارات الديوان العام، على مدار 5 أيام متتالية.

 

حاضر التدريب، الدكتور أسامة صابر، الحاصل على دكتوراة في علم النفس ومحاضر بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالقاهرة، ومحاضر بجامعة عين شمس، مناقشا عددا من الموضوعات النظرية والعملية منها مفهوم وأساليب ومهارات القيادة، وماهية الإدارة وعناصرها وأنواعها ومستوياتها.

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