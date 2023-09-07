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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الغرباوي: تدشين اتحاد يضم كل مهرجانات المسرح العربية فكرة جيدة للغاية

صدى البلد

أشاد رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي، بمقترح رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين الدكتور سامح مهران، تدشين اتحاد يضم كل المهرجانات العربية الدولية، ووصفها بأنها فكرة جيدة للغاية، وبالأهمية أن يتم تنفيذها على الأرض.. قائلا: "يتبقي مسألة ماهية ما وراء إقامة هذا الاتحاد".


جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي، في فعاليات المائدة المستديرة، التي عقدها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي ضمت مجموعة كبيرة من رؤساء المهرجانات العربية وأدار الندوة السفير علي المهدي.


وتوجه رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال كلمته، بالشكر للدكتور سامح مهران على دعوته للمشاركة في هذه المائدة، التي تحضرها مجموعة من القامات الفنية والمسرحية الكبيرة في العالم العربي. 


واقترح الغرباوي تقسيم فكرة تدشين الاتحاد والعمل على ملفين هامين لها الأول أن يكون هناك مقرر أو رئيس أو أمين لهذا الاتحاد، وذلك حتى يتحرك في مسألة الدعم الخاص بهذا الاتحاد، وهو الملف الأول الذي يخص أغلب المهرجانات أن يصبح من خلال هذا الاتحاد صندوق لدعم المهرجانات، مشددا على ضرورة وضع مجموعة من المعايير يمكن الحكم من خلالها إذا ما كان المهرجان مناسبا للالتحاق بهذا الاتحاد أو لا. 


وتابع: أن الشق الثاني والأكثر أهمية هو ضرورة أن تتماشي مسألة الدعم مع توجهات الدولة الآن، فمن الصعب الاتكاء على مسألة الدعم طوال الوقت، ولكن من الضروري إيجاد حلول سواء من خلالنا أو من خلال الجمهور أو المسرحيين الذين يلتفون حول الصناعة المسرحية والمؤمنين بقيمة الفعل والعمل المسرحي كصناعة ثقافية موازية مثلها مثل صناعة السينما، والتي تمثل مثالا كبيرا جدا بمصر تحديدا.


وأضاف: "أعتقد أنه من الأهمية من خلال التحول الذي نعيشه على المستوى الاقتصادي في أغلب الدول العربية والأجنبية أن يتحول هذا الاتحاد إلى كيان يتماشى، ويتماشى مع أسس ومعايير الصناعات الثقافية، ويتحول إلى جهة تستطيع أن تقدم المزيد من الاستمرارية خاصة مع المهرجانات الناشئة التي تبدأ، وتحاول أن تحافظ على مستوى الجودة فأغلب المشتغلين والمواكبين يعون جيدا أن أي عرض احترافي الآن حتى يتم استقطابه له ما يعرف بـ "عرض السعر" فالعالم يتحرك منذ سنوات في هذا الاتجاه.


واقترح المخرج مازن الغرباوي، وضع جدول زمني من الآن وحتى عام 2030، ووضع أهداف تنشر حتى يستطيع المتابعون والمواكبون من المسرحيين أن يدافعوا عن هذه الأهداف، والتي سيتم وضعها كشكل تنفيذي أو إطار تنفيذي خلال خطة تنفيذية معينة.


يذكر أن الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، وتقام خلال الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وزارة الثقافة.

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