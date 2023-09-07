برلماني: مصر تؤسس لدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

أشاد علاء حمدي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً التي تهدف إلى اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل، وبما يعظم القيمة المضافة من الموانئ البحرية المصرية.

ضرورة دعم سياسة الدولة

وقال علاء حمدي لـ"صدي البلد"، إن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مشيرا إلى ضرورة دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الإستفادة الكبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تؤسس لدولة قوية، يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا الي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع النهوض بالوطن وتغيير مساره إلى الأفضل، من خلال المشروعات القومية وشبكة الطرق والكباري، مردفا أن أبناء مصر المخلصين يقفون في ظهر القيادة السياسية

وتابع عضو مجلس النواب: "ندعم الرئيس السيسي في النهوض بالوطن، واستكمال مسيرة التنمية".