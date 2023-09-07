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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: لقاءات الوفد المصري بمنتدى السياحة بمدينة تشنجتشو كانت فعالة ومثمرة

صدى البلد

اختتم منتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة بمدينة تشنجتشو الصينية فعالياته تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة وتعزيز استدامة المدن السياحية " .


وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم إن لقاءات الوفد المصري بالمؤتمر كانت فعالة وإيجابية ومثمرة ..مشيرًا إلى أن الوفد المصرى بالمنتدى عقد عددًا من الاجتماعات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية.


وخلال اللقاءات، أوضح محافظ القاهرة جهود الحكومة المصرية في دعم تعزيز دور المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبار أن المستوي المحلي له الدور المحوري في مواجهة جميع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت عددا من الإستراتيجيات والسياسات بهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي المستوي المحلي ومن بينها المشروعات التنموية التى تمت بمحافظة القاهرة ؛ وعلي رأسها التوجه نحو اللامركزية، والتنمية الحضرية، وكذا دعم التنمية البيئية المستدامة من خلال عدد من المبادرات المتكاملة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية منها تطوير المناطق غير الآمنة .


وأشار محافظ القاهرة الى أن الحكومة المصرية تسعى إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم المناخ الداعم للاستثمار علي مستوي المحلي، معربًا عن تطلعه لمزيد من التطوير للشراكة الإستراتيجية الشاملة لتعميق العلاقات الثنائية مع المدن الصينية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية لاسيما الخاصة بالتنمية المحلية المتكاملة، واللامركزية ودعم وتعزيز التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.


وشارك محافظ القاهرة فى المنتدى ضمن وفد مصر الذى ترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وضم المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، إلى جانب مشاركة واسعة لعدد من كبار القيادات السياسية الصينية، وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة .


ويمثل المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية ، ويهدف المنتدى إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية .

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