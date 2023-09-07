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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العام المقبل.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف حقيقة نشوب حرب بين واشنطن وموسكو

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أمريكا لن تبدأ صراعًا عسكريًا واسع النطاق مع روسيا نظرًا لحقيقة أن الجنرالات الأمريكيين يدركون عدم قدرتهم على الفوز.

جاءت تصريحات ريتر، تعليقا على التصريح الأخير للصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، بأن الولايات المتحدة ستبدأ المرحلة الساخنة من الحرب مع روسيا العام المقبل.

وقال ريتر، إن “فرضية أطروحة كارلسون هي افتراض أننا سنكون قادرين على الفوز. لن نكون قادرين على الفوز في الحرب مع روسيا سواء بالأسلحة التقليدية أو النووية. وهي لا يهم ما نحن من أجله”.

وأضاف: "سنفعل هذا. لذلك، من الغباء الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة".

وتساءل ريتر عن المكان الذي يمكن أن يحدث فيه هذا النوع من العمل العسكري من الناحية النظرية، مشددًا على أنه لا في سوريا ولا في أوكرانيا ولا في أوروبا، لا تملك الولايات المتحدة القدرة على هزيمة روسيا.

وقال: "من هو الجنرال الذي سيشترك في هذا؟.. أنت لا تعرف شيئًا عن الحرب يا تاكر. تحدث إلى دوجلاس ماكجريجور، وسوف يشرح لك كل شيء. إذا لم يكن لديه الوقت، فيمكنني ذلك".

وخلص ريتر إلى القول: "لن نخوض حربا ساخنة، لأن الجنرالات يعلمون أننا لا نستطيع الفوز. إنهم ليسوا انتحاريين".

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون، إن الحرب الأمريكية بالوكالة ضد روسيا من المرجح أن تصبح حربا مفتوحة خلال العام المقبل.

وأضاف مذيع قناة "فوكس نيوز" السابق، أن الديمقراطيين الحاكمين بحاجة إلى الحرب للاحتفاظ بالسلطة وأن الكثير من الجمهوريين على استعداد للمضي قدماً.

بداية الحرب

وقال كارلسون، في مقابلة استمرت ساعة مع المذيع آدم كارولا: “سيفعلون أي شيء من أجل الفوز”، مضيفا أنه "من غير المرجح إجراء إغلاق آخر بسبب فيروس كورونا، لأن الكثير من الناس سيرفضون الامتثال، لذلك.. سوف يخوضون حربًا مع روسيا، وهذا ما سيفعلونه”.

وأضاف: “ستكون هناك حرب ساخنة بين أمريكا وروسيا في العام المقبل .. لا أعتقد أننا سنفوز بها”.

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وتابع كارلسون قائلا: “نحن بالفعل في حالة حرب مع روسيا، نحن نقوم بتمويل أعدائهم… وخصصت الولايات المتحدة أكثر من 130 مليار دولار لأوكرانيا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة ورواتب المسؤولين الحكوميين”.

وقال: “أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بسهولة. أعتقد أنه يمكننا القيام بعملية مشابهة لعملية “خليج تونكين”، حيث تسقط جميع الصواريخ المفاجئة في بولندا، ونقول أن الروس هم من فعلوا ذلك! لقد تعرض حليفنا في الناتو للهجوم! نحن ذاهبون إلى الحرب! أستطيع أن أرى أن ذلك يحدث بسهولة شديدة”.

أمريكا روسيا ريتر

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