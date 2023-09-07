وزير المالية الأوكراني: النفقات العسكرية تبتلع الميزانية بالكامل

أكد وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الخميس، أن الميزانية الأوكرانية في الوقت الحالي قادرة فقط على تغطية النفقات العسكرية، ويتم تمويل جميع البنود الأخرى من أموال شركاء كييف.

وأضاف "مارشينكو": "نحن نغطي ميزانية قطاع الأمن والدفاع بمفردنا وأؤكد أن جميع النفقات الأخرى نقوم بتمويل جميع النفقات الأخرى على حساب شركائنا، على حساب الأموال التي نتلقاها من الخارج"، وفقا لتصريحات تلفزيونية نقلها موقع "روسيا اليوم".

وأكد الوزير الأوكراني أن جميع الضرائب والرسوم الموجودة في البلاد تستخدم حاليا في النفقات العسكرية مشيرا إلى أن “هذه الأموال لا تكفي، لذلك نغطي الفارق من خلال القروض الداخلية وسندات الحرب”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف خصصت في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أموالا للاحتياجات العسكرية أكبر مما جمعته من الضرائب خلال نفس الفترة.

وفي 14 يوليو، أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن رأي مفاده أن أوكرانيا فقدت سيادتها بالكامل، لأنها لا تملك أموالها الخاصة وصناعتها العسكرية. وأشار أيضاً إلى أن أوكرانيا دولة غير موجودة مالياً.