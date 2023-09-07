بأعلام مصر وصور السيسي|تجمع جماهيري قبل انطلاق المرحلة الثالثة لملتقى الأحزاب بالشرقية

تنطلق اليوم فعاليات المرحلة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والتي تعقد فعالياته بمحافظة الشرقية.

رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشهد الملتقى حضورا حاشدا من المواطنين الذي رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك بعد إعلان الحزب دعمه لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور مجموعة من الأحزاب المصرية " حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزب الحرية.. وعدد من قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".