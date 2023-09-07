البورصة تشارك بجلسة حوارية عن الاقتصاد الرقمي والأخضر في قمة الشمول المالي

شاركت البورصة المصرية في جلسة نقاشية بعنوان "الإقتصاد الرقمي والإقتصاد الأخضر" وذلك ضمن فعاليات قمة الشمول الرقمي والمالي التي تنظمها وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، حيث حاضر فيها محمد سليم مدير البحوث بالبورصة المصرية، و محمد الشريف مدير الترويج وتطوير الأعمال.

وكان أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية حول المستقبل الرقمي للشباب مؤكدا على دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والادخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة.

هذا وتسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز علي استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.