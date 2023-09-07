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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقرب من أي وقت مضى.. مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

أوكرانيا وحلف الناتو
أوكرانيا وحلف الناتو

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا أصبحت أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى الناتو، مضيفا أن روسيا لا تستطيع استخدام حق النقض ضد عضوية كييف المستقبلية.

وأدلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بهذه التصريحات، اليوم الخميس، في البرلمان الأوروبي، حيث أطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على التعاون بين الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأصر ستولتنبرج على أن “الجانبين يتقاسمان نفس القيم ونفس التحديات”.

وخصص ستولتنبرج، جزءا من خطابه لما عرضه الناتو على أوكرانيا في القمة الأخيرة التي عقدت في ليتوانيا ولم تحصل كييف على خارطة الطريق التي طلبتها للحصول على العضوية، ولكنها تلقت وعوداً بالمزيد من المساعدات العسكرية، والتمثيل من خلال مجلس تم إنشاؤه حديثاً، وفرصة لتخطي خطوة يتعين على مرشحي حلف شمال الأطلسي عادة اجتيازها.

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وقال ستولتنبرج، إن “هذه الأمور الثلاثة، وهي قابلية التشغيل البيني، ومجلس الناتو وأوكرانيا، وإزالة شرط خطة عمل العضوية لأوكرانيا، تثبت أن أوكرانيا لم تكن أقرب إلى عضوية الناتو مما هي عليه الآن”.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبيل قمة يوليو، إن أوكرانيا سيتعين عليها استيفاء شروط معينة قبل قبول عرضها.

واستبعدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أيضًا انضمام أوكرانيا قبل حل الصراع مع روسيا.

كييف أوكرانيا روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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