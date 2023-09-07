سبب غياب شيكابالا عن ودية الزمالك والسكة الحديد

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب السابق عن غياب شيكابالا عن ودية الزمالك والسكة الحديد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "شيكابالا يغيب عن ودية الزمالك والسكة الحديد بسبب إجهاد في العضلة الخلفية".

يغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا "قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عن المباراة الودية أمام السكة الحديد المقرر لها بعد قليل باستاد الكلية الحربية بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له في مران الفريق الصباحي.

وفضل الجهازان الفني والطبي منح اللاعب راحة من المشاركة في المباراة على أن يخضع لتدريبات تأهيلية خاصة في فندق إقامة الفريق.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتفق مع الجهاز الفني لفريق السكة الحديد على خوض المباراة الودية على 3 أشواط .

وتم الاتفاق على أن يكون مدة كل شوط نصف ساعة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في اللقاء.