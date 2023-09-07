آخر سيجارة.. شركة بريتيش أمريكان توباكو تنهي أعمالها في روسيا خلال شهر

قالت شركة بريتيش أمريكان توباكو إنها ستبيع آخر سيجارتها في روسيا خلال شهر، لتنهي وجودها في رابع أكبر سوق للتبغ في العالم بعد عام ونصف من تعهدها بذلك لأول مرة ردا على غزو أوكرانيا.

ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، تعرضت شركة تصنيع سجائر لاكي سترايك وكاميل ومقرها لندن لانتقادات في مارس من العام الماضي بعد أن واصلت العمل في البداية في روسيا، لتخالف بذلك العلامات التجارية العالمية مثل نستله، ويونيليفر، وكوكا كولا، وماكدونالدز.

تم التراجع عن القرار بعد يومين فقط، حيث أشارت الشركة إلى "أخلاقياتها وقيمها". وبعد أكثر من 18 شهرًا من هذا القرار، قالت شركة بريتيش أمريكان توباكو، التي تمتلك 25% من السوق الروسية، إنها توصلت أخيرًا إلى اتفاق لبيع أعمالها الروسية والبيلاروسية إلى مجموعة يقودها فريق إدارتها في موسكو.

قالت شركة التبغ والنيكوتين ومقرها لندن في بيان: "عند الانتهاء، لن يكون لشركة بريتيش أمريكان توباكو وجود في روسيا أو بيلاروسيا ولن تحصل على أي مكاسب مالية من المبيعات المستمرة في هذه الأسواق".

لم تكشف شركة بريتيش أمريكان توباكو عن المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل البيع، أو ما إذا كانت شروط الاتفاقية تتضمن بندًا يسمح لها بإعادة شراء الشركة في المستقبل إذا تم رفع العقوبات عن موسكو.

شكلت روسيا 2.7% من الإيرادات البالغة 13.4 مليار جنيه إسترليني التي حققتها شركة بريتيش أمريكان توباكو في النصف الأول من عام 2023. وعلى هذا الأساس، فإن الخروج من روسيا يعني خسارة حوالي 725 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

تتوقع أن تصل أرباح الشركة إلى نحو 290 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قالت إنه يتماشى مع التوجيهات الصادرة في نتائج نصف العام للشركة التي نُشرت الشهر الماضي.

قالت شركة بريتيش أمريكان توباكو إنها ستنسحب من روسيا في مارس 2022، مع اندفاع الشركات من جميع أنحاء العالم للخروج ردًا على غزو الكرملين لأوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.