تأكد غياب جمال موسيالا عن ألمانيا أمام فرنسا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس ، غياب لاعبه جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على المشاركة في المباراة الودية أمام المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الظهر.

ولن يرافق موسيالا البالغ من العمر 20 عامًا، المنتخب الألماني في رحلته إلى فولفسبورج لخوض المباراة الودية الأولى أمام اليابان، كما كان مقررا من قبل.

وكانت الإصابة أكدت عدم مشاركة موسيالا في المباراة الودية أمام نظيره الياباني بعد غد السبت، كما تأكدت عدم مشاركته في الودية الثانية أمام فرنسا يوم الثلاثاء المقبل في دورتمو

وتواجد موسيالا في قائمة المرشحين للتنافس على جائزة الكرة الذهبية للموسم الماضي.