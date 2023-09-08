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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غاروا منها.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين الأربعة في واقعة سيدة البدرشين

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار طارق حسنين ثلاثة متهمين وسيدة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف سيدة بالبدرشين وتكبيلها وتعذيبها وينص القانون علي عقوبات رادعة 

نص العقوبات 

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه

جاء بأمر الإحالة أن  المتهمين من الأول حتى الثالث خطفوا المجني عليها كرها عنها بان اقتادها الأول والثاني عنوة لمسكنهما حيث تواجد المتهم الثالث مقصين إياها عن ذويها وكبلوها مقتادين إياها لمسكن الأخير للحول دون اغاثتها حال كون المتهم الثاني قد بلغ الخامسة عشرة عاماً ولم يبلغ الثمانية عشر عاماً إبان ضبطه، كما أن المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني بأن قاموا بالتعدي عليها بالضرب محدثين إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي حيث أن المتهم الأول تعمد ازعاجها بالمضايقات والالفاظ الخادشة الحياء باستمرار كلما شاهدها وأنه استغل أن زوجها مقبوض عليه في احدي القضايا المقيدة للحرية كما أن المتهمة الأخيرة وهي زوجة الاول شاركت المتهمين في ضرب المجني عليها وذلك لعلمها بحب زوجها وتقربه منها.

كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض سكين  دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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