عقاب جماعي.. صيادون فلسطينيون يشجبون حظر إسرائيل على صادرات غزة

أغلقت إسرائيل المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة، وحظرت فعليا الصادرات من القطاع الساحلي بعد أن قالت إنها عثرت على متفجرات في شحنة ملابس إلى الضفة الغربية المحتلة. وكان صيادو غزة، بصادراتهم القابلة للتلف، من بين أول من شعر بالألم.

تؤدي القيود الجديدة إلى خنق اقتصاد المنطقة المتعثر بالفعل. وتأتي هذه الإجراءات على رأس الحصار العقابي المستمر منذ 16 عامًا والذي حافظت عليه إسرائيل منذ سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، إن الحصار، الذي تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع حماس من التسلح، يحد بشدة من حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة.

أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم للشحن في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد أن قالت إنها عثرت على متفجرات مخبأة في شحنة من سراويل الجينز وملابس أخرى متجهة إلى الضفة الغربية، وهي إحدى الأسواق الرئيسية لقطاع التصدير الصغير في غزة. ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن تكون المتفجرات متجهة إلى نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية. ولم تعلن إسرائيل متى سيعاد فتح المعبر.

أدان الصيادون ورجال الأعمال والمدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطينيون الإجراء الإسرائيلي الأخير باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، بما في ذلك عشرات الآلاف من العمال الذين يعتمدون بشكل كبير على الصادرات إلى إسرائيل والضفة الغربية للبقاء على قيد الحياة. تمر جميع البضائع التي تدخل غزة وتخرج منها تقريبًا عبر معبر كرم أبو سالم.

أدان صيادو غزة البالغ عددهم 4000 صياد، بصادراتهم القابلة للتلف، هذا الحظر. قال خالد اللحام، 35 عاماً، من منزله في بلدة خان يونس الجنوبية "الآن لا أستطيع كسب لقمة العيش". "لا بد لي من استعارة الطعام من المتاجر."

قال محمد أبو حصيرة، 38 عاما، وهو صاحب مطعم أسماك شهير في غزة بالقرب من البحر الأبيض المتوسط: الأسماك مختلفة تماما عن أي منتج، فهي حساسة. يجب عليهم معاقبة أولئك الذين أخطأوا. لماذا نعاقب معهم؟

قال إن خطط أبو حصيرة لتصدير شاحنات من المأكولات البحرية يوم الخميس أحبطت بسبب القرار الإسرائيلي. وفي غضون لحظات، تبخرت أرباحه وارتفعت التكاليف بشكل كبير.

بشكل عام، تسبب هذا الإجراء في تعفن 26 طنًا من الأسماك وتسبب في خسائر أسبوعية بقيمة 300 ألف دولار، حسبما ذكرت نقابة الصيادين الرئيسية في غزة.

تمثل هذه القيود تراجعا عن التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة لتخفيف الحصار لتخفيف الضغط الاقتصادي على غزة لمنع التوترات من التفاقم إلى صراع دموي آخر.

تقول إسرائيل إن الإغلاق يهدف إلى ردع المسلحين عن تسلل المتفجرات عبر المعبر والضغط على قواعد حماس في القطاع للقضاء على التهريب. لكن جماعات حقوق الإنسان قالت إن هذه الخطوة كشفت أيضًا عن عدم قدرة إسرائيل على تقديم رد فعال على الحوادث الأمنية ومعالجة المشاكل الأساسية في غزة.