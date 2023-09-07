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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لملتقى الأحزاب السياسية.. صور

فعاليات ملتقى الأحزاب
فعاليات ملتقى الأحزاب السياسية

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى الأحزاب السياسية وذلك في نسخته الثالثة، بمحافظة الشرقية، الذي يستضيفه حزب مستقبل وطن.


وتستعد القوى الحزبية والسياسية للمشاركة بالملتقى، وذلك لمناقشات العديد من الملفات السياسية خاصة المتلعقة بالانتخابات الرئاسية.

وكانت حزب مستقبل وطن قد أطلق على مدار الفترة الأخيرة ملتقى الأحزاب السياسية، حيث عقدت النسخة الأولى منه بالقاهرة، ثم استضافت سوهاج النسخة الثانية، وتختم فعاليات الملتقى بمحافظة الشرقية.


ويشارك في الملتقى عدد من الأحزاب والقوى السياسية، منها : "حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزب الحرية.. وعدد من قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

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