رئيس أكبر شركة لتقييم الإنترنت: أجرينا 45 مليار اختبار خلال 15 عاما

قال، ستيفن باي الرئيس والمدير التنفيذي لـ Ookla أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى اختبار كفاءة الشبكات، إن الشركة أجرت قرابة 45 مليار اختبار بخصوص سرعة الإنترنت على مدار عملها والذى يقدر بـ 15 عاما.

وأضاف خلال تسليمه جائزة أسرع شبكة بمصر لشركة اتصالات من e& بحضور أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد، أن الشركة العالمية تجري قرابة 18 مليون اختبار للانترنت على مستوى العالم كل يوم.

وأشار إلى أن هناك قرابة نصف مليار عميل يستخدمون تطبيق قياس سرعة الإنترنت على مستوى العالم.

وأردف: انبهرت بزيارتى للأهرامات.. مصر بلد جميل وينعم بالأمن والأمان.

حضر الاحتفالية المهندس عمرو فتحى الرئيس التنفيذى لقطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات.