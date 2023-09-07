كمين ضباط المكافحة يقود تاجر الهيروين والشابو للسجن المؤبد بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة أبوتيج في أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي و إيهاب محمود عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد .

تعود وقائع الدعوى رقم 374 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات للرائد أحمد عادل مفتاح مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد قيام " محمد . ع . ع " 42 عاما ، عامل ، مقيم مدينة أبوتيج والسابق اتهامه في 15 قضية متنوعة ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والنصف جملة ويقوم بترويجها على عملائه بقرى مركزي ابوتيج وصدفا مستخدما في ذلك وسائل نقل متنوعة منها دراجات بخارية بدون لوحات معدنية كما يتخذ من مسكنه وملحقاته أماكن لإخفاء المواد المخدرة .



وبتقنين الإجراءات قاد الرائد أحمد عادل مفتاح مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من الشرطة السريين فور وصول معلومة بقيام المتهم بتسليم كمية من المواد المخدرة إلى احد عملائه بالطريق الزراعي الفرعي الواصل بين مركزي أبوتيج وصدفا وقامت القوات بعمل أكمنة بعيدا عن الأنظار حتى أن وصل المتهم وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته 2 كيس شفاف بداخلها كمية من مادة الشابو المخدر و وكذلك كيس بلاستيك بداخله كمية من الهيروين وكذا لفافة بلاستيكية بداخلها كمية من الهيروين كما ضبط بحوزته ولأعه و ميزان حساس وسلاح ابيض ومبلغ مالي 250 جنيها و 15 تذكرة بداخلها مادة الشابو .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والولاعة والميزان الحساس يستخدمهما في تجهيز المواد المخدرة للبيع .