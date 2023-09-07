إنتاج جنين بشري في المختبر بدون حيوانات منوية.. ما القصة؟

يشهد العلم تطور سريع حيث بات حلم انتاج جنين بشري داخل مختبر قيد البحث والتجربة في طفرة طبية غير مسبوقة.

وأنتجت مجموعة من العلماء هيكلاً يشبه إلى حد كبير الجنين البشري، وذلك في المختبر، دون استخدام حيوانات منوية أو بويضات.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أشار فريق الدراسة، التابع لمعهد وايزمان الإسرائيلي إلى أن «نموذج الجنين»، تم تطويره باستخدام الخلايا الجذعية، و«يبدو كأنه مثال كتابي لجنين حقيقي عمره 14 يوماً».

ولفت الباحثون إلى أن الجنين المطوّر أطلق هرمونات جعلت اختبار الحمل إيجابياً في المختبر.

وقال فريق الدراسة إن الهدف من هذا الابتكار هو «التوصل لطريقة أخلاقية لفهم الفترات الأولى من حياة الأجنة، التي تزيد فيها فرص حدوث الإجهاض أو العيوب الخلقية».

واستخدم الباحثون مواد كيميائية لتحويل الخلايا الجذعية إلى 4 أنواع من الخلايا الموجودة في المراحل الأولى من تطور الجنين البشري، وهي الخلايا الأذينية، وخلايا الأرومة الغاذية المخلوية، وخلايا خارج المضغة «هيبوبلاست»، وخلايا الأديم المتوسط.

وتم خلط ما مجموعه 120 من هذه الخلايا بنسبة دقيقة، وبعد ذلك راقب الباحثون ما يحدث بها.