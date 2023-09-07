ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة بالقاهرة.



كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط 89000 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.



وبمواجهة المتهم، أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق الربح المادي.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري ضبط مالك مالك المطبعة الهارب.