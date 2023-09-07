ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد أن دفع الين إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر، وأبقى اليورو والجنيه الاسترليني ثابتا بالقرب من أضعف مستوياتهما في حوالي ثلاثة أشهر، حيث وضع المستثمرون رهاناتهم على الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال مرنا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني، بنسبة 0.1٪ إلى 104.98، متمسكا ببعض مكاسبه من الجلسة السابقة حيث اكتسب قطاع الخدمات الأمريكي زخما بشكل غير متوقع في أغسطس.

وانخفضت المطالبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية بشكل غير متوقع إلى 216,000 في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر من مراجعة 229,000 في الأسبوع السابق.

وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العمال في الربع الثاني لم تكن قوية كما تم الإبلاغ عنها في البداية ، لكنها ظلت قوية.

وزادت الإنتاجية غير الزراعية، بمعدل سنوي قدره 3.5 ٪ في الفترة من أبريل حتى يونيو مقابل 1.2 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقدرت إنتاجية الربع الثاني في البداية بنسبة 3.7 ٪، وهي الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2020.