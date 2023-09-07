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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 23.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 23.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.9%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 14.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.206 مليار ورقة منفذة على 410 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.216 مليار ورقة منفذة على 445 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 81.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 18.13%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 5.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 744 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 145.7 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 150.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8.8 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 295.8 ألف عملية.

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