القناة لتوزيع الكهرباء: إنشاء مركز خدمة عملاء بأحدث المواصفات في مدينة دهب

تفقد اليوم المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء ،هندسة كهرباء دهب ومنفذ طابا البرى .

واستمع أبو وردة الي شرح عن أحمال مدينة دهب والحمل الاقصى الذي وصلت إليه ، حيث لاول مره يصل الحمل الي ٢٤ميجاوات.

كما اطلع علي الاحمال المستقبلية نظرا لزيادة الطلب على الطاقة بالمدينة وكذلك اطلع علي المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بالمدينة من المعروف تقرر منذ شهر تدعيم المدينة بمغذيين جديدين بطول ٦ك متر كابلات ١/٤٠٠ وذلك لمجابهة الاحمال المستقبلية بالمدينة وتم فرد الكابلات من محطة محولات دهب الي موزع هندسة كهرباء دهب وسوف يتم إطلاق التيار خلال هذا الأسبوع وذلك في ظل التطوير الكبير الذي يتم لكافة شبكات وقطاعات الشركة المختلفة.

كما قرر أبو وردة إعادة تأهيل هندسة دهب وانشاء مركز خدمة عملاء على احدث المواصفات الفنيه والعالميه كما شدد علي ضرورة ان تكون مهمة الشبكة مطابقة للهوية البصرية كما شدد علي ضرورة حسن واستقبال المواطنين وأنها كافة الإجراءات لهم في زمن قياسي وضرورة التعاون التام مع مجالس المدن والجهات المعنية وكافة الجهات الحكومية .

كما قرر تكليف قطاع المشروعات بإعادة تأهيل كافة ممتلكات الشركة لتليق بشركة القناه لتوزيع الكهرباء والعاملين بها كما اطلع علي سجلات الاعطال والصيانة والتحصيل والمشتركين الجدد والمنصه وسجلات فحص العدادات ثم توجه بعد ذلك إلى هندسة كهرباء طابا واطلع علي احمال المدينة وأقصى حمل وصلت إليه ونظرا لان مدينة طابا تغذي من مصدر واحد مما يؤثر على المدينة في حالة اجراء الصيانات او السيول او اي اعطال اخري قرر البدء فورا في عمل تغذيه بديلة ليكون هناك مصدرين مختلفين لتغذية المدينة نظرا لأهمية الاستراتيجية لمنطقة طابا كذلك طالب بالبدء فورا في عمل التوسعات اللازمة بعد دراسة الاحمال المستقبلية لهذا المنطقة المهمه لتستوعب وتلبي كافة القدرات الكهربائية المستقبلية كذلك اطمئن علي الاحمال والقدرات الكهربائية بمنفذ طابا البري كما تفقد نقط توصيل الكاميرات بمنطقة طابا والجاري العمل بها كما قام بزيارة لمحطة محولات طابا وكلف قطاع كهرباء جنوب بالبدء فورا في عمل الدراسات الفنيه الأزمة لتوصيل الكهرباء للمنطقة الصناعية بمدينة نويبع.

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