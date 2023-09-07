حمل بدني زائد.. سبب استبعاد محمد صلاح من مباراة إثيوبيا

نشر الصحفي إسلام صادق، تصريحات فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري عن سبب استعباد صلاح من مباراة إثيوبيا.

وكتب إسلام صادق من خلال حسابه على فيس بوك: "روي فيتوريا: قرار استبعاد محمد صلاح عن مباراة إثيوبيا جاء بسبب تجنب تعرضه بحمل بدني زائد":



يذكر أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، نفى مؤخرا إمكانية رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، الجمعة الماضي: “موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي، واللاعب ليس للبيع”.

وأضاف: "علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.