أكبر حدث لتأييد السيسي..60 رئيس حزب و400 نائب يجتمعون بملتقى الأحزاب بالشرقية

قيادات حزبية كبيرة احتشدت بمحافظة الشرقية لإعلان دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال النسخة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية.

60 رئيس حزب سياسي و400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ويشارك في الملتقى الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، 60 رئيس حزب سياسي و400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقرابة 10 آلاف موطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة.

ورفع المشاركون في الملتقى صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعلان دعم لترشحيه في الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتي ذلك في حضور عدد من قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".