السبكي: مصر الأولى في شمال وشرق المتوسط في تطبيق التصنيف الدولي للأمراض ICD11

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ان مصر استطاعت من خلال مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأن تكون الدولة الأولى في إقليم شمال وشرق المتوسط في تطبيق نظام التصنيف الدولي للأمراض ICD11 بنظام متكامل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إعلان مشترك بين المنظمات الدولية.



وأوضح السبكي - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الرعاية الصحية الأولية استطاعت أن تجمع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في هذا الإعلان المشترك، لافتا إلى أن هذا الإعلان يعد تتويجًا لجهود الدولة المصرية في العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومجهودات هيئة الرعاية في جهدها المبذول لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى جودة مطابقة للمعايير العالمية.



وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والمُقام تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ملتقى دولي لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها البعض في مجال قضايا السكان والصحة.



وأكد السبكي أن المؤتمر يُعد ملتقى وفرصة مهمة للدولة المصرية لعرض حجم تقدم مصر في مجال الرعاية الصحية والتي تتكامل مع بعضها البعض وأبرزها المبادرات الصحية الناجحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المواطن المصري، ومشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يهدف في النهاية إلى تقليل الفجوة بين الاحتياج ووصول المواطن للخدمة الصحية وتلقيه الخدمة اللائقة ، فضلًا عن تخفيف العبء الصحي أو الإنفاق من جيب المواطن على الصحة، وذلك من خلال توفير ملاءة مالية للمواطن تضمن الحصول على خدمات صحية بكل سهولة ويسر ذات جودة عالية.



وثمن السبكى جهود وزارة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بإقامة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 في نسخته الأولى ، وإخراجه بهذا الشكل المشرف، وجاء توجيه فخامة الرئيس بإقامة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية سنويًا، يعزز بالطبع التعاون بين الدول والمنظمات المختلفة لتعزيز الصحة العامة ويضمن الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال للمساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل ، كما تؤكد فكرة دورية المؤتمر سنويًا علي التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وعلى جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، وهذا التعاون و التبادل العالمي للرؤى والخبرات يساهم في تحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع



أما عن مشاركات هيئة الرعاية الصحية خلال المؤتمر، فالهيئة قال تشارك بجناح يستعرض أحدث التجارب والممارسات والتقنيات والتطورات والإبتكارات المستخدمة في تقديم خدماتها، وذلك بالتعاون مع شركاء النجاح، كما يتم استعراض تجربة الهيئة الرائدة والمتميزة لدعم مشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار «نرعاك في مصر»، ونسعى من خلال استعراض تجربة الهيئة في السياحة العلاجية إلى جذب واستقطاب القطاع الخاص لما له من دور فاعل في عديد من الدول لإقامة شراكات استراتيجية لعلاج المرضى الدوليين ، ونستعرض أيضًا دور هيئة الرعاية الصحية باعتبارها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ، وأبرز إنجازاتها ومؤشرات آدائها وذلك بعد مرور 4 أعوام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



واضاف أن الهيئة تشارك بالعديد من الجلسات العلمية والبرامج الحوارية المشتركة مع الخبراء الأجانب لعل أبرزها استعراض التجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة، ومشروعها للسياحة العلاجية تحت شعار «نرعاك في مصر» والتحول الرقمي ودوره في تيسير حصول المواطن على الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والحوكمة الإكلينيكية، ومفهوم الصحة الرقمية وآليات قياس مؤشرات الآداء من خلاله، وانعكاس ذلك على المواطن من خلال آليات قياس رضاء المنتفعين، ورحلة المريض التي تبدأ بوحدات ومراكز الرعاية الأولية والتي تقدم 80%من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، فضلًا عن جلسات عن آليات التحول الأخضر داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.