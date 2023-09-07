التموين تعتمد إنشاء الشركات افتراضيا وتأسيسها إلكترونيا.. مستند

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اعتماد إنشاء الشركات افتراضيا وتأسيس الشركات إلكترونيا، وقيدها بالسجل التجاري، على أن يتم الاكتفاء بالحصول على المستندات اللازمة لتأسيسها إلكترونيا من الجهات المصدرة لها بديلا عن المستندات الورقية، حال استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك مع الجهات المصدرة لهذه المستندات.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن اعتماد رقم السجل التجارى والمكون من 15 رقما كرقم موحد للسجل التجاري على مستوى الجمهورية، ويتم إصداره بصورة الكترونية عند القيد في السجل التجاري.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استحداث خدمة جديدة بالسجل التجاري تحت مسمى إثبات وكيل مفوض بجميع أنواع المنشآت والشركات يكون له الاختصاصات، التي يفوضه فيها الممثل القانوني للمنشأة أو للشركة.

وذكر القرار أن تعامل الخدمة المذكورة معاملة خدمة التأشير في السجل التجاري، مع تقديم المؤيدات اللازمة لإثبات هذه الخدمة في السجل التجاري.