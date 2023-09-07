عماد الدين حسين: الشباب يمثل ثلث الشعب المصري

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الشباب أحد العناصر الهامة في المجتمع المصري، إذ أن الشباب تمثل ثلث الشعب المصري في الوقت الحالي، ما يبن الجامعات والمدارس وغيرها، لافتا إلى أن الشباب هم نصف الحاضر في الوقت الحالي، فضلا عن أنهم المستقبل كله، وأن فكرة تمكينهم جارية في القوى السياسية المختلفة.

عماد الدين حسين يتحدث عن ملف الشباب

وأضاف "حسين"، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن ملف الشباب واحد من أهم الشباب المطروحة في الفترة الراهنة، وهو يتشابك عادة مع العديد من الملفات الأخرى، وعلى رأس تلك الملفات كلا من ملف حرية الرأي، والأحزاب، وأوضاع المدارس والتعليم، والحوكمة التعددية وغيرها من الملفات.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه يوجد أكثر من 25 مليون ما بين شاب وطفل في المراحل التعليمية، فضلا عن 5 مليون طالب جامعي.

وأردف عضو الحوار الوطني، أن البعض يفهم فكرة تمكين الشباب على أنها تقتصر بأن يكون هناك حرية في العمل السياسي داخل الجامعات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، مشيرًا إلى أن البعض عمل على سرعة إصدار قانون المحليات من أجل أن يكون هناك تمثيل أكبر للشباب على أرض الواقع، والذي من المقرر أن تضم 60 ألف مقعد في المحليات.